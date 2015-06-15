У США єнот осідлав алігатора

Цей момент вдалося сфотографувати одному місцевих жителів, передає Lenta.ru з посиланням на WFTV.

Як зазначив місцевий житель Річард Джонс (Richard Jones), фото зробив його син під час сімейної прогулянки вздовж річки національним парком Окала. Коли дитина наблизилася до води, щоб зробити знімок, єнот, мабуть, злякався її і застрибнув на спину алігатору. Але незабаром ссавець повернувся на землю.

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При цьому Джонс додав у коментарях під фото, що єнот потрапив на спину алігатора, тому що послизнувся.