У Придністров'ї православний священик потоптався по "одержимому бісами" (відео)

В митрополії пообіцяли розглянути випадок в церковному суді і прийняти необхідні заходи. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Publika.md.

Зокрема, 2 червня на YouTube з'явилося відео, на якому отець Валерій їде верхи на «одержимому бісами» парафіянині. Крім цього, священик також встигає потоптати спину, шию і голову підопічного.

За «вигнанням бісів» спостерігають близько 20 осіб. Одна з присутніх, ймовірно мати «одержимого», підбиває отця Валерія і активно молиться. Молитви за кадром читає і оператор, що знімав процес. Сам «біснуватий» при цьому поперемінно кричав, лаявся, жартував і плакав.

Михайло-Архангельська церква відноситься до Тираспільсько-Дубосарської єпархії Молдавської митрополії Московського Патріархату Російської православної церкви. Її настоятель отець Валерій, згідно із відгуками парафіян в інтернеті, окрім екзорцизму займається лікуванням алкоголізму, наркоманії, онкологічних захворювань та наслідків чаклунства. Як правило, для цього він використовує молитви, святу воду і помазання єлеєм.

Екзорцизм — процес вигнання бісів або інших надприродних істот з одержимої людини за допомогою молитов і релігійних обрядів. Сучасна медицина характеризує стан «одержимості бісами» як психічне відхилення на тлі істерії, роздвоєння особистості, синдрому Туретта, епілепсії, а також нарцисизму і заниженої самооцінки. Позитивний результат від церковного обряду вчені схильні пояснювати ефектом плацебо.