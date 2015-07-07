Російські поліцейські розповіли, як робити безпечні селфі (фото)

Пам'ятка під назвою "Роби безпечні селфі. Круте селфі може коштувати тобі життя" була презентована на прес-конференції в Москві, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За даними поліцейських, понад 100 людей постраждали з початку року, намагаючись зробити селфі. При цьому більше 10 випадків закінчилися смертельним результатом.

"Люди шукають нові ракурси, нові місця, і часто це закінчується трагічно", - сказала помічник міністра внутрішніх справ Олена Алексєєва.

Пам'ятку про безпечні селфі будуть роздавати школярам і студентам у ході публічних заходів, а також уроків безпеки та правової грамотності.

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Зокрема, в заяві міститься попередження про те, що "селфі зі зброєю убиває". Як приклад наводиться випадок із 21-річною москвичкою, яка випадково вистрілила собі в голову з травматичного пістолета, намагаючись зробити селфі з пістолетом.

Також у поліції звертають увагу на небезпеку зйомок селфі на залізничному транспорті, на дахах будівель і за кермом автомобіля.