Російські поліцейські розповіли, як робити безпечні селфі (фото)
МВС Росії підготувало пам'ятку, що нагадує про заходи безпеки при зйомці селфі.
Пам'ятка під назвою "Роби безпечні селфі. Круте селфі може коштувати тобі життя" була презентована на прес-конференції в Москві, передає Російська служба Бі-бі-сі.
За даними поліцейських, понад 100 людей постраждали з початку року, намагаючись зробити селфі. При цьому більше 10 випадків закінчилися смертельним результатом.
"Люди шукають нові ракурси, нові місця, і часто це закінчується трагічно", - сказала помічник міністра внутрішніх справ Олена Алексєєва.
Пам'ятку про безпечні селфі будуть роздавати школярам і студентам у ході публічних заходів, а також уроків безпеки та правової грамотності.
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Зокрема, в заяві міститься попередження про те, що "селфі зі зброєю убиває". Як приклад наводиться випадок із 21-річною москвичкою, яка випадково вистрілила собі в голову з травматичного пістолета, намагаючись зробити селфі з пістолетом.
Також у поліції звертають увагу на небезпеку зйомок селфі на залізничному транспорті, на дахах будівель і за кермом автомобіля.