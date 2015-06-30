"Дісней" заборонила палиці для селфі у своїх парках - BBC
Заборона набуває чинності у діснеєвських парках США від вівторка. Париж і Гонконг послідують цьому прикладу в середу.
Компанія "Дісней" з міркувань безпеки заборонила відвідувачам своїх парків розваг використовувати палиці для селфі.
Як повідомила компанія, моноподи раніше вже заборонили на атракціонах, а тепер відвідувачів попросять не приносити їх у парки взагалі, повідомляє BBC Україна.
Ці пристрої призначені для того, щоб фотографувати себе з невеликої відстані, але існують побоювання, що хтось може випадково вдарити цією палицею іншу людину і травмувати її.
Палиці для селфі викликають "дедалі більше занепокоєння за наших гостей і акторів", сказав ВВС речник "Дісней".
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Заборона набуває чинності у діснеєвських парках США від вівторка.
Париж і Гонконг послідують цьому прикладу в середу.
Моноподи також загрожують безпеці на атракціонах, оскільки виступають за межі вагонів і можуть вдаритись об механізм.
Раніше компанія Apple заборонила використовувати цей пристрій відвідувачам щорічної конференцію розробників WWDC, яка відбулася у США в червні.