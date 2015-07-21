Китайський бібліотекар у суді зізнався у крадіжках та підробці картин 143

Протягом двох років - до 2006 року, Сяо Юань, який відповідав за галерею, розташовану в бібліотеці академії, крав полотна і замінював їх копіями, які він сам створював, передає Lenta.ru з посиланням на Associated Press. За його словами, в перший день роботи він помітив, що деякі виставлені в галереї роботи - підробки. Згодом він з подивом виявив, що і його фальшивки крадуть і замінюють на інші копії, причому гіршої якості.

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Красти він припинив після того, коли полотна перевезли в іншу галерею. Поліція дізналася про злочин від колеги зловмисника.

Живописець-фальсифікатор з 2004 по 2011 рік продав на аукціоні 125 полотен і виручив за них понад 34 млн юанів ($6 млн). На ці гроші він купив квартиру та інші картини. Ще 18 вкрадених ним творів мистецтва, за оцінками прокуратури, коштують понад 70 млн юанів ($11 млн). Сяо Юань заявив, що дуже шкодує про скоєне.

Серед вкрадених робіт - полотно художника XVII століття Чжу Да, картини Ци Байши і Чжана Дацяня, який теж займався підробкою живопису.