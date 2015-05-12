Найдорожчу картину у світі продали за $179 мільйонів
09:51, 12 травня 2015Світ
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Найдорожчим твором мистецтва у світі стала картина Пабло Пікассо "Алжирські жінки".
Картину продали за $179 мільйонів / Blouin Artinfo Blogs
На аукціоні Крістіс за неї віддали понад 179 мільйонів доларів, передає ТСН.
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Картина була написана у 1955 році.
Повідомляється також, що покупець вирішив залишитися анонімним.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Нью-Йорку за $ 22 мільйони продали діамант вагою 100 каратів.
Найдорожчим витвором мистецтва у світі стала картина Пабло Пікассо "Алжирські жінки"
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