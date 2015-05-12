Найдорожчу картину у світі продали за $179 мільйонів

На аукціоні Крістіс за неї віддали понад 179 мільйонів доларів, передає ТСН.

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Картина була написана у 1955 році.

Повідомляється також, що покупець вирішив залишитися анонімним.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Нью-Йорку за $ 22 мільйони продали діамант вагою 100 каратів.