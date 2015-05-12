Найдорожчу картину у світі продали за $179 мільйонів

09:51, 12 травня 2015
Світ
897 0

Найдорожчим твором мистецтва у світі стала картина Пабло Пікассо "Алжирські жінки".

Blouin Artinfo Blogs

На аукціоні Крістіс за неї віддали понад 179 мільйонів доларів, передає ТСН.

Читайте такожУ США знайшли картину Пікассо, вкрадену 13 років тому

Картина була написана у 1955 році.

Повідомляється також, що покупець вирішив залишитися анонімним.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Нью-Йорку за $ 22 мільйони продали діамант вагою 100 каратів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter