Британський радіоаматор зловив сигнал МКС і поспілкувався з астронавтом

Спілкування відбувалося без допомоги інтернету і супутникового зв'язку, повідомляє Бі-бі-сі. За словами 52-річного Адріана Лейна, він зібрав радіоприймач у власному гаражі.

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Як говорить ентузіаст, йому пощастило потрапити в чотирихвилинне вікно, коли МКС проходила над Коулфордом.

"Не кожен день вдається поговорити з людиною в космосі. Це був приплив адреналіну. Мені знесло голову", - розповів Адріан Лейн.

Дружина радіоаматора дуже погано ставиться до його хобі, оскільки чоловік "цілими днями стирчить в гаражі".

Втім, щоб зв'язатися з екіпажем МКС, необов'язково конструювати радіоприймач: космонавти активно спілкуються в "Твіттері".