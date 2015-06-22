NASA почало випробування бронемашини для евакуації астронавтів

Як повідомляє видання Gizmag, у разі пожежі і вибуху ракети-носія персонал наземного технічного обслуговування піддається серйозній небезпеці, передає Lenta.ru. При запуску пілотованих космічних кораблів працівники космодрому змушені залишатися поблизу пускової вежі майже до моменту пуску.

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В епоху космічних кораблів NASA встановлювало на пускових баштах металеві люльки на проводах з ковзним контактом: вони швидко несли астронавтів і техперсонал з зони вибуху. На землі їх зустрічали амортизуючі троси, вкриті вогнезахисним матеріалом. Потім людей саджали в БТР M113.

Готуючись до запусків нових пілотованих кораблів (Dragon V2 і CST-100), NASA відновило шатлівську системуевакуації. Однак на зміну бронемашинам епохи війни у В'єтнамі прийдуть MRAP-автомобілі 2000-х років, створені під час окупації Іраку. Вони краще витримують удар вибухової хвилі, а також здатні розвивати більш високу швидкість (до 80 км/год ).

Машини MRAP будуть чекати біля самого проводу на ковзному контакті. У випадку аварійної ситуації астронавти і техперсонал зможуть укритися в них, або виїхати до найближчого вертолітного майданчику або госпіталю. Щоб спростити потрапляння всередину машини, сходинки на задній частині кузова змінили на трап.

В даний час бронемашини проходять випробування на швидкість і маневреність. Обкатують автомобілі на стартовому комплексі №41 космодрому на мисі Канаверал.