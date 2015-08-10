Засновник Tesla Маск політав верхи на літаку (фото, відео)

16:00, 10 серпня 2015
Курйози
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Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск разом з дружиною прокатався верхи на невеликому літаку. 

Маск / instagram.com/elonmusk/

Фото Маска, який стоїть на крилах літака, зробила його дружина Талула Райлі. Вона теж політала на біплані і виклала відео на свій акаунт в Інстаграмі.

Went for a nice wing walk. What could possibly go wrong? Photo by my lovely wife @talulahrm

Фото опубликовано Elon Musk (@elonmusk)

Here I am, wing walking! #wingwalking

Видео опубликовано Talulah Riley (@talulahrm)

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Як повідомляв УНІАН, президент компаній SpaceX, Tesla і PayPal, Елон Маск, заявив про свій намір побудувати "Гіперлуп" (Hyperloop), який буде використовуватися для надшвидкісного пасажирського сполучення між Лос-Анжелесом і Сан-Франциско.

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