Засновник Tesla Маск політав верхи на літаку (фото, відео)
16:00, 10 серпня 2015Курйози
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Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск разом з дружиною прокатався верхи на невеликому літаку.
Маск верхи на літаку / instagram.com/elonmusk/
Фото Маска, який стоїть на крилах літака, зробила його дружина Талула Райлі. Вона теж політала на біплані і виклала відео на свій акаунт в Інстаграмі.
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Як повідомляв УНІАН, президент компаній SpaceX, Tesla і PayPal, Елон Маск, заявив про свій намір побудувати "Гіперлуп" (Hyperloop), який буде використовуватися для надшвидкісного пасажирського сполучення між Лос-Анжелесом і Сан-Франциско.
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