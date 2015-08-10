Засновник Tesla Маск політав верхи на літаку (фото, відео)

Фото Маска, який стоїть на крилах літака, зробила його дружина Талула Райлі. Вона теж політала на біплані і виклала відео на свій акаунт в Інстаграмі.

Went for a nice wing walk. What could possibly go wrong? Photo by my lovely wife @talulahrm Фото опубликовано Elon Musk (@elonmusk) Авг 8 2015 в 9:22 PDT

Here I am, wing walking! #wingwalking Видео опубликовано Talulah Riley (@talulahrm) Авг 8 2015 в 9:03 PDT

Читайте такожSpaceX: катастрофу Falcon 9 могло викликати пошкодження паливного бака

Як повідомляв УНІАН, президент компаній SpaceX, Tesla і PayPal, Елон Маск, заявив про свій намір побудувати "Гіперлуп" (Hyperloop), який буде використовуватися для надшвидкісного пасажирського сполучення між Лос-Анжелесом і Сан-Франциско.