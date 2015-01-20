Засновник Tesla планує створити космічний інтернет і зв'язати Землю з Марсом

Для цього йому потрібно вивести на земну орбіту кілька сотень недорогих супутників вагою близько 100 кг кожен, пише ТСН з посиланням на Bloomberg.

За словами Маска, космічна мережа буде працювати набагато швидше, ніж земна.

Він переконаний, така мережа дозволить забезпечити інтернетом понад 3 млрд людей у країнах, що розвиваються. Вартість будівництва такої мережі складе близько $ 10 млрд.

За допомогою пов'язаних між собою супутників Маск планує створити мережу, яка буде передавати дані приблизно на 40% швидше, ніж це роблять оптоволоконні кабелі.

За задумом Маска, інформація буде передаватися за допомогою супутників. Цією мережею Маск має намір зв'язати майбутні марсіанські колонії з Землею.

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Проект ще не отримав назви і залишається незрозумілим, скільки часу займе його реалізація.

Спочатку команда "марсіанського інтернету" буде базуватися в Сіетлі і складатиметься з 60 співробітників, але протягом трьох-чотирьох років може зрости до 1000 людей.

"Наше завдання полягає в тому, щоб створити найбільшу глобальну комунікаційну систему. Але незважаючи на інноваційність технології, у неї вже є серйозний конкурент",- говорить Маск.

Схожий за задумом проект під назвою OneWeb нещодавно анонсували Річард Бренсон і ветеран галузі супутникової галузі Грег Вайлер.

Спочатку планувалося, що Грег буде працювати з Маском, але Бренсон "зіграв на випередження" і приєднав інженера до своєї команди.