"Кривавий" прем'єр: соцмережі відреагували на хвилю кремлівської пропаганди про Яценюка у Чечні

Користувачі соцмереж активно відреагували на завяления голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна про те, що прем'єр-міністр України АрсенійЯценюк нібито воював у Чечні проти Росії.

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Як повідомляв УНІАН, Олександр Бастрикін в інтерв'ю "Российской газете" заявив, що "за даними слідства, Арсеній Яценюк брав участь як мінімум у двох збройних сутичках, що відбувалися 31 грудня 1994 року на площі Мінутка у місті Грозний і в лютому 1995 року в районі міської лікарні №9 міста Грозний, а також в тортурах і розстріли полонених військовослужбовців російської армії в Жовтневому районі міста Грозний 7 січня 1995 року".

За інформацією Бастрикіна, Арсеній Яценюк перебував у каральному загоні "Арго", а потім "Вікінг".

Унікальне фото Арслана Яценюкаева під час Джихаду в Чечні. 1995 рік pic.twitter.com/74xrIV1sn9 — Д///ИХАД (@tvjihad) September 8, 2015

@ReggaeMortis1 Бастрикін ще не все розповів Яценюк а ще Афганістані вбивав росіян )) pic.twitter.com/6XokSPlzlE — Пустотливий Лис (@NaughtyFox_ru) September 8, 2015