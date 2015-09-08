"Кривавий" прем'єр: соцмережі відреагували на хвилю кремлівської пропаганди про Яценюка у Чечні
Соціальні мережі "вибухнули" картинками і жартами на тему заяв Бастрикіна.
Користувачі соцмереж активно відреагували на завяления голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна про те, що прем'єр-міністр України АрсенійЯценюк нібито воював у Чечні проти Росії.
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Як повідомляв УНІАН, Олександр Бастрикін в інтерв'ю "Российской газете" заявив, що "за даними слідства, Арсеній Яценюк брав участь як мінімум у двох збройних сутичках, що відбувалися 31 грудня 1994 року на площі Мінутка у місті Грозний і в лютому 1995 року в районі міської лікарні №9 міста Грозний, а також в тортурах і розстріли полонених військовослужбовців російської армії в Жовтневому районі міста Грозний 7 січня 1995 року".
За інформацією Бастрикіна, Арсеній Яценюк перебував у каральному загоні "Арго", а потім "Вікінг".
Унікальне фото Арслана Яценюкаева під час Джихаду в Чечні. 1995 рік pic.twitter.com/74xrIV1sn9
— Д///ИХАД (@tvjihad) September 8, 2015
@A3APpic.twitter.com/8He7jUsmgs
— Брайтсайд (@SashaBrightside) September 8, 2015
@ReggaeMortis1pic.twitter.com/gVHwFqGqVh
— James Gordon (@MrJamesGordon) September 8, 2015
@ReggaeMortis1pic.twitter.com/FJtNldbqgR
— James Gordon (@MrJamesGordon) September 8, 2015
@ReggaeMortis1pic.twitter.com/WGmel2Drni
— Светослав Любоміров (@DrBestrong) September 8, 2015
@ReggaeMortis1 ексклюзивне фото, прямо з 1995 pic.twitter.com/dP7iiMAtLV
— James Gordon (@MrJamesGordon) September 8, 2015
@ReggaeMortis1@navalny Погнали pic.twitter.com/rjhUDuHZZi
— Griga12ru (@griga12ru) September 8, 2015
@ReggaeMortis1pic.twitter.com/iGYaHBOLm8
— Бешкетник Ин (@ozornik_IN) September 8, 2015
@ReggaeMortis1pic.twitter.com/DQLvacN2EM
— James Gordon (@MrJamesGordon) September 8, 2015
@ReggaeMortis1 Бастрикін ще не все розповів Яценюк а ще Афганістані вбивав росіян )) pic.twitter.com/6XokSPlzlE
— Пустотливий Лис (@NaughtyFox_ru) September 8, 2015
@navalny Внатуре,так і було,щоб моя могила куями поросла! Аллаху акбар! pic.twitter.com/nzrea3vSYd
— Рядовий Лопата (@O4komartanovec) September 8, 2015
Ми зібрали вже перші фотожаби на Яценюка-бойовика pic.twitter.com/bUh8L4CHoi
— Ukrinform (@УКРІНФОРМ) September 8, 2015
@korobkov Рідкісне фото. Яценюк-Ібн-Аль-Хаттаб. pic.twitter.com/zIpHwBPmK9
— Stalker (@slonomem) September 8, 2015