"Кривавий" прем'єр: соцмережі відреагували на хвилю кремлівської пропаганди про Яценюка у Чечні

22:03, 08 вересня 2015
Курйози
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Соціальні мережі "вибухнули" картинками і жартами на тему заяв Бастрикіна.

Социальные сети

Користувачі соцмереж активно відреагували на завяления голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна про те, що прем'єр-міністр України АрсенійЯценюк нібито воював у Чечні проти Росії.

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Як повідомляв УНІАН, Олександр Бастрикін в інтерв'ю "Российской газете" заявив, що "за даними слідства, Арсеній Яценюк брав участь як мінімум у двох збройних сутичках, що відбувалися 31 грудня 1994 року на площі Мінутка у місті Грозний і в лютому 1995 року в районі міської лікарні №9 міста Грозний, а також в тортурах і розстріли полонених військовослужбовців російської армії в Жовтневому районі міста Грозний 7 січня 1995 року".

За інформацією Бастрикіна, Арсеній Яценюк перебував у каральному загоні "Арго", а потім "Вікінг".

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