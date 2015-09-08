Голова Слідчого комітету Росії заявив, що Яценюк воював у Чечні

Про це він сказав в інтерв'ю "Російській газеті". Він зазначив, що "за даними слідства, Арсеній Яценюк брав участь як мінімум у двох збройних сутичках, що відбувалися 31 грудня 1994 року на площі Хвилинка в місті Грозний і в лютому 1995 року в районі міської лікарні №9 міста Грозний, а також в тортурах і розстрілах полонених військовослужбовців російської армії в Жовтневому районі міста Грозний 7 січня 1995 року".

За інформацією Бастрикіна, Арсеній Яценюк перебував у лавах карального загону "Арго", а потім "Вікінг".

Крім цього Олександр Бастрикін заявив, що "за наявними у нас даними, Арсеній Яценюк в числі інших активних учасників УНА-УНСО в грудні 1995 року нагороджений вищою нагородою Джохара Дудаєва "Честь нації" за знищення російських військовослужбовців. Допитані соратники Яценюка характеризують його як людину освічену, розумну, але при цьому хитру і спритну, що називається, з малих років прагне до влади і публічності".

Також голова слідчого комітету РФ зазначив, що на початку 1995 року Арсеній Яценюк у складі групи журналістів через Грузію повернувся в Україну. "У подальшому він неодноразово був помічений на з'їздах та інших заходах УНА-УНСО в Києві", - сказав Бастрикін.

Крім цього голова слідчого комітету Росії підкреслив, що у російських слідчих у зв'язку з війною в Чечні 1994-1995 років є питання до українців Дмитра Корчинського, Ігора Мазура, Валерія Бобровича з УНА-УНСО, лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша, лідера "Свободи" Олега Тягнибока і його брата Андрія.

Згідно з офіційною біографією Арсенія Яценюка, в 1995 році він навчався на юридичному факультеті Чернівецького університету.