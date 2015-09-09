Літак Air Malta повернувся в аеропорт за забутими пасажирами

Через 40 хвилин після вильоту капітан по гучномовному зв'язку оголосив пасажирам, що лайнер повертається на Мальту заради залишених у терміналі аеропорту пасажирів, передає Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail. Після того, як забуті пасажири піднялися на борт, літак знову піднявся в повітря, а потім благополучно приземлився в аеропорту Манчестера.

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The Times of Malta уточнює, що інцидент стався 28 серпня, спочатку в авіакомпанії заявили, що борт повернувся у зв'язку із заходами безпеки. Це сталося після того, як були виявлені розбіжності у числі пасажирів і кількості багажу на борту.

Пізніше голов служби безпеки Air Malta заявив, що процедура була проведена не за регламентом. За його словами, у зв'язку з інцидентом було опитано 11 членів екіпажу. Зазначається, що інцидент обійшовся авіакомпанії в 2 тис. євро.

Це не перший інцидент з авіалайнерами Air Malta за останній час. У квітні повітряне судно авіакомпанії "намалювало" в небі над Середземним морем контури двох сердець. Спочатку пілот Airbus A319-111 вибрав в якості траєкторії польоту одне велике серце, а потім додав до нього друге, але меншого розміру. Після цього літак повернувся назад у мальтійський аеропорт.