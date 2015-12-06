Нерозлучні друзі: в Примор'ї козел Тимур снідає тільки в присутності тигра Амура

Козел Тимур у Примор'ї, який вже кілька днів поспіль ночує біля вольєра свого друга тигра Амура, починає їсти тільки коли хижака випускають в загальний парк, повідомив директор сафарі-парку Дмитро Мезенцев, передають РИА Новости.

Козла в якості здобичі привели у вольєр до амурського тигра, однак хижак не став його їсти, оскільки Тимур проявив сміливість і дав відсіч. Козел в підсумку навіть зайняв спальне місце тигра, змусивши того спати на даху притулку. За час спільного проживання двох звірів тигра періодично годують живою їжею, і він не намагається напасти на козла. У минулі вихідні парк повідомив, що звірі ночували в різних вольєрах, і хижак всю ніч ревів.

"Тимур знову ночував поряд з тигром, йому зробили навіс невеликий, постелили багато соломи. Тигра випускають в загальний парк, і Тимур знову щипає траву, поруч з тигром у нього з'являється апетит. Він міг і раніше її щипати, але він стояв і чекав, поки вийде в парк Амур", — говорить Мезенцев, коментуючи нове відео про дружбу тварин.

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За його словами, в інтернеті був запущений слух про те, що Тимур вже з'їдений, проте фахівець спростував цю інформацію. "Питають, чи є ризик у Тимура. Ризик у Тимура бути з'їденим Амуром набагато менший, ніж у людей, що живуть поруч один з одним", — зазначив Мезенцев.

На новому відео тигр і козел спокійно гуляють разом, Амур валяється і грає, як домашня кішка, а Тимур при цьому, не відходячи ні на крок, мирно жує траву поруч.