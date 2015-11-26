У Примор'ї відданий на поживу тигру козел вигнав його з дому (фото, відео)

Про це йдеться в повідомленні сафарі-парку.

Відзначається, що тигри, що мешкають у парку, двічі на тиждень їдять живу здобич, зокрема тигр Амур вміє полювати на кіз та кролів.

"Нещодавно тигру попався козел, якого він їсти не захотів, і все тому, що козел виявився дуже сміливим. Козла ніхто не навчив боятися тигра. І Амур вирішив не зв'язуватися з таким сміливим козлом, їсти його не став", - заявляють в парку.

Читайте такожУ Росії повідомили про зростання популяції амурських тигрів

Співробітники парку назвали його Тимуром за безстрашну поведінку перед хижаком.

"Більш того, козел вижив Амура з власної спальні, і сам спить на його місці вже четверту добу. Амуру довелося перебратися на дах притулку. Назвали сміливця Тимуром, це достойне ім'я для такої безстрашної тварини", - відзначають в парку.

Читайте такожАмурська тигриця народила п'ятьох дитинчат в Китаї

За твердженням співробітників парку, вдень Амур і Тимур дружно виходять у велику вольєру і гуляють разом.

"Тимур сприйняв Амура за ватажка, і всюди слідує за ним. Безстрашність Тимура і обережність Амура призвели до такого парадоксального результату", - підкреслюється в повідомленні.