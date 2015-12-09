Протоієрея РПЦ спіймали на поїданні бургера в "Макдоналдсі" у Різдвяний піст (фото)
У мережі з'явилися фотографії російського протоієрея Всеволода Чапліна під час поїдання бургера в «Макдоналдсі» у Різдвяний піст.
У фейсбуці з'явилися знімки, на яких видно, як глава синодального відділу РПЦ трапезує в американському кафе.
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Їх опублікував користувач під іменем Іван Таранов.
Нічого незвичайного, просто пан Чаплін вечеряє в маці.Posted by Іван Таранов on 8 грудня 2015 р.
«Нічого незвичайного, просто пан Чаплін вечеряє в маці», — написав він в описі фотографії.
Сам Чаплін заявив в інтерв'ю радіостанції «Російська служба новин», що не бачить в цьому гріха.
«Нічого страшного в цьому не бачу. Я не бачу в цьому ніякого гріха. Зараз у цій мережі [«Макдоналдс»] є пісні продукти. У мережі "Бургер Кінг" є пісні бургери, склад яких ми свого часу вивчали і з приводу яких писали листа в цю мережу, підтримуючи появу такого продукту », - пояснив Чаплін.
За словами священнослужителя, він змушений обідати в ресторанах швидкого харчування через щільний графік. «Часто у мене буває максимум 15 хвилин, так і було вчора ввечері. Буває, що йду в "Макдоналдс". Так, це американська мережа. Зробіть російську, в якій можна буде перекусити за 10-15 хвилин, і я буду ходити до неї », - зазначив протоієрей.
Різдвяний піст у православних християн починається 28 листопада і триває 40 днів - до 7 січня.