Літак з Мумбаї не долетів до Лондона через щура

Інцидент стався в середу, передає Бі-бі-сі. У момент розвороту літак знаходився в повітряному просторі Ірану.

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Після приземлення фахівці оглянули літак, але щура не виявили. Незабаром пасажири полетіли іншим літаком.

Представники авіакомпанії заявили, що рішення здійснити вимушену посадку було продиктовано турботою про безпеку пасажирів. У Air India пообіцяли провести спецобробку літака від гризунів.

Щури іноді потрапляють на борт літака разом з продуктами і багажем. Вони можуть представляти серйозну небезпеку в польоті, оскільки люблять гризти електропроводку.