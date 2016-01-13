В Росії почали палити "чужі російській ідеології" книги Фонду Сороса

Інтернет-журнал «7x7» направив офіційний запит до Міністерства освіти і молодіжної політики Комі після того, як в середині грудня 2015 року стало відомо, що з бібліотек і навчальних закладів республіки вилучають літературу, видану за підтримки Фонду Сороса.

Сьогодні редакція отримала відповідь за підписом в.о. міністра Світлани Мойсеєвої-Архипової.

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У ньому повідомляється, що, за даними Міносвіти, в Ухтинському державному технічному університеті виявили і рекомендували вилучити 413 книг. У воркутинському гірничо політехнічному технікумі — 14 книг; там ці підручники вже вилучені, готується акт про їх списання, а видання будуть утилізовані за допомогою знищувача паперів».

У воркутинському гірничо-гірничо-економічному коледжі 53 книги вже спалені.

Як саме знищували «небажані» видання, інтернет-журналу розповіла завідуюча бібліотекою Воркутинського гірничо-економічного коледжу Олена Васильєва. Книги спалили у дворі навчального закладу:

"Прибираються індикатори з каталогів, дістаються формуляри, книги зносяться вниз і в ящиках спалюються у дворі за коледжем. Цю процедуру ми робили неодноразово, тому що списували старий фонд. І в мішках. Ця технологія для всіх бібліотек [однакова]. Ми фонд списували старий. Виноситься і у визначеному місці спалюється", - заявила вона.

За словами Олени Васильєвої, знищені книги були незатребуваними.

"Ця книжечка називалася «Світогляд». Вона трошки релігійного змісту. Ці книги надійшли дуже давно. Я 11 років працюю, книги надійшли до фонду ще до цього моменту, і у нас їх взагалі ніхто не брав, і вони взагалі були в коморі", - поділилася Васильєва.

Видання нагадує, що в середині грудня 2015 року в інтернеті з'явилися скановані копії листів заступника повноважного представника президента в Північно-Західному федеральному окрузі Андрія Травникова на ім'я заступника голови уряду Комі Тамари Ніколаєвої. У них йшлося про те, що література, видана за підтримки Фонду Сороса, «формує в молодіжному середовищі спотворене сприйняття вітчизняної історії та популяризує "чужі російської ідеології установки" і її необхідно вилучити. Також в мережі було опубліковано лист виконуючого обов'язки міністра освіти Комі Світлани Мойсеєвої-Архипової керівникам регіональних вузів, профучилищ та Комі республіканського інституту розвитку освіти, в якому вона просить до 14 грудня подати інформацію про наявність книг у бібліотеках навчальних закладів.

Міжнародна благодійна організація, заснована фінансистом і філантропом Джорджем Соросом, ініціює і підтримує програми в області освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, громадських ініціатив, що сприяють розвитку ідей і механізмів відкритого суспільства. Представництва фонду працюють більш ніж в 30 країнах.

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«1984» — одна з найвідоміших антиутопій. У ньому розповідається про репресивну державу, яка змінює історію так, як йому захочеться. Всі люди підкоряються устрою, за ними всюди стежать, прояв почуттів заборонений. Назва книги використовується для позначення будь-якого тоталітарного суспільства.