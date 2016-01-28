Сніг перетворив засновника польського міста на Дарта Вейдера
14:09, 28 січня 2016Курйози
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В Польщі пам'ятник перетворився на персонажа фантастичної саги без участі людей.
Сніг перетворив Вейхера на Вейдера / facebook.com/MiastoWejherowo
У місті Вейхерово (Поморське воєводство) в результаті снігопаду пам'ятник державному і військовому діячу Речі Посполитої Якубу Вейхеру став схожим на персонажа "Зоряних воєн" Дарта Вейдера.
Видання Wejherowo.pl опублікувало відповідні фото свого співробітника Артура Гутніка на своїй сторінці в Facebook.
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Нагадаємо, в жовтні 2015 року в Одесі було відкрито перший у світі пам'ятник Дарту Вейдеру. Втім, він лише є "модернізованою версією" пам'ятника Леніну на території заводу "Пресмаш".
Засновник Вейхерова вжився в образ кінозлодія / facebook.com/MiastoWejherowo
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