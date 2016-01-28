Австрієць виявився єдиним пасажиром лайнера Philippine Airlines

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail, переліт виконувався авіакомпанією Philippine Airlines. Мандрівник розповів, що відразу після приїзду в аеропорт його запросили до стійки інформації, де йому пояснили, що він буде єдиним пасажиром лайнера. Відзначається, що авіакомпанія вирішила не чекати 2 години до запланованого вильоту і літак піднявся в повітря через півгодини після приїзду австрійця.

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При цьому стюардеса дозволила Алексу Саймону вибрати будь-яке місце в лайнері. Крім того, перед зльотом туристу дозволили зайти в кабіну пілотів і сфотографуватися з ними.

Відзначається, що співробітниця авіакомпанії не змогла пояснити, чому ніхто не захотів летіти на острів Боракай у цей день. Вона уточнила, що зазвичай літаки, що виконують рейс за цим маршрутом, заповнені.