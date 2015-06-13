На рейсі Air India пасажиру "подали" живу ящірку

Як повідомляють місцеві ЗМІ, по соцмережах розлетілася картинка, на якій дрібний плазун стирчить з булочки в целофановій упаковці, передає Бі-бі-сі. Як стверджують індійські медіаресурси, пасажир кричав від жаху, побачивши тварину.

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Однак міністерство цивільної авіації сприйняло повідомлення про ящірку з усією серйозністю. "Від авіакомпанії не очікують подачу ящірок в їжі, а від кухарів - приготування таких страв", - сказав міністр Пусапаті Ашок Раджу.