"Ікона та провидець": 92-річний президент Зімбабве витратив на свій день народження мільйон доларів

Президент Зімбабве Роберт Мугабе витратив на святкування свого 92-го дня народження $1 млн.

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що при цьому $800 тис. зібрало молодіжне крило Зімбабвійського африканського національного союзу — Патріотичного фронту (ZANU-PF) і його прихильники. На святі в небо були випущені 92 повітряних кулі, читалися вірші та виконували пісні, в яких Мугабе називається іконою і провидцем. Сам президент розрізав гігантський торт, виконаний у вигляді гігантських руїн, на честь яких Зімбабве отримала свою назву.

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Як зазначає Reuters, масштабне святкування дня народження зімбабвійського лідера викликало критику з боку його опонентів. Головною причиною цього стало те, що політика вилучення і перерозподілу ферм білих жителів призвела одну з найбільш перспективних економік Африки до майже десятирічної глибокої рецесії, яка тривала до 2008 року, а виробництво продукції скоротилося вдвічі, йдеться в публікації. На цьому тлі свято стало образою для звичайних зімбабвійців, вважають опозиціонери.

Роберт Мугабе є президентом Зімбабве з 1987 року.