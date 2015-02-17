Президент Зімбабве оскандалився через слонів і лева у святковому меню

До підготовки свого 91-го дня народження президент Зімбабве Роберт Мугабе підійшов масштабно: в цьому році на святкування, яке відбудеться 28 лютого в розкішному спа-готелі, розташованому неподалік від водоспаду Вікторія, запрошені близько 20 тисяч осіб.

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У меню два слона, два буйвола, п'ять антилоп і один лев, на суму 105 тисяч євро. Ці тварини будуть поставлені місцевим фермером. Крім того, прямо з Китаю повинні бути доставлені 27 слонів, пише Инопресса.

Захисники дикої природи засудили плани президента. Обурені і місцеві жителі, які звинувачують Мугабе в тому, що він експлуатує цінні ресурси і не відшкодовує збитки.

Крім того, тварини, пропоновані президента, входять у щорічну квоту полювання, і неодержані доходи ніяк не компенсуються, йдеться в статті.

Це не перший випадок, коли Мугабе, який править країною залізною рукою з моменту здобуття нею незалежності, організовує гігантські святкування своїх днів народження.

У минулому році, на його 90-річчя, було запущено 90 повітряних куль, на обід було приготовлено 90 корів і випечений пиріг вагою 90 кг. Свято обійшлося в 40 млн доларів.

А президент тим часом готується зустріти 100-річний ювілей. Згідно конституції, він може залишатися президентом до 99 років, пише автор статті.