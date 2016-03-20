Обама перед візитом до Гавани знявся в кубинському комедійному шоу

Президент США Барак Обама перед візитом на Кубу взяв участь у зйомках відео з популярним кубинським комедійним актором Луїсом Сільвою.

Відеоролик опублікований на сторінці посольства США на Кубі в Facebook.

За сюжетом ролика, герой Сільви по імені Панфіло дзвонить у метеорологічну службу «Касабланка», щоб дізнатися прогноз погоди на час проведення бейсбольного матчу між американцями та кубинцями, який пройде в Гавані в присутності Обами, передає Росбалт.

Замість цього герой Сільви потрапляє в Білий дім (Casa Blanca — по-іспанськи), де йому відповідає сам президент. Переборовши паніку, Панфіло пропонує американському лідерові «підхопити» його в аеропорту Гавани після прибуття на «Москвичі», називаючи радянський автомобіль «нашою (тобто кубинською) версією «Звіра». Мався на увазі броньований лімузин голови адміністрації США американської марки Cadillac, який, як вважається, може важити близько 7 тонн.

Крім того, комік каже, що на Кубі Обама зможе випити пива, пограти в доміно і дозволяє зупинитися у нього разом з Мішель (дружиною Барака Обами). Президент США, зі свого боку, проголошує, що «американський народ і кубинський народ — друзі», і навіть вимовляє кілька фраз іспанською.

Президент США Барак Обама прибуває на Кубу з державним візитом у неділю . Він триватиме до вівторка. Супроводжувати американського лідера будуть члени уряду США, конгресмени, підприємці, а також його дружина і обидві дочки.

Візит по праву вважається історичним не стільки тому, що це перша поїздка американського лідера на Кубу за майже 90 років, скільки у контексті відновлення дипломатичних відносин між двома країнами, перерваних після революції на острові в 1960 році.