Президент США вперше з 1928 року відвідає Кубу: сьогодні Обама починає історичний візит

Президент США Барак Обама в неділю починає дводенний візит на Кубу, який вже назвали історичним.

Він проведе переговори з кубинським лідером Раулем Кастро, зустрінеться з керівниками кубинських підприємств і представниками громадянського суспільства та виступить у прямому ефірі місцевого телебачення, повідомляє ВВС.

Зустрічі з Фіделем Кастро не планується. За словами радника Обами Бена Родса, такої пропозиції не висувала жодна з сторін.

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Це перший візит голови Білого дому в сусідню державу з 1928 року. У 2002 році на Кубі побував екс-президент Джиммі Картер. Кубинські лідери за останні десятиліття відвідували США неодноразово, але лише для участі в сесіях Генасамблеї ООН.

"Нормалізація відносин з Кубою стала дипломатичним успіхом, який повинен нарівні з ядерною угодою з Іраном стати частиною зовнішньополітичної спадщини Обами", - йдеться в коментарі агентства Рейтер.

У липні минулого року Вашингтон і Гавана обмінялися посольствами, однак повністю скасувати обмеження на економічні і гуманітарні контакти з Кубою має право тільки Конгрес, контрольований республіканцями, які поки проти такого кроку.