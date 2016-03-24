У РФ співробітники банку відмовилися віддати гроші грабіжникові: він образився і пішов

У Гатчині Ленінградської області РФ чоловік невдало намагався пограбувати банківське відділення. Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє FlashNord.

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Зазначається, що інцидент стався напередодні о 18:30 (мск.).

"Чоловік у віці 25-30 років у медичній масці зайшов в офіс банку і передав працівниці записку, в якій повідомив, що це пограбування і їй необхідно віддати йому всі гроші, в іншому випадку він обіцяв підірвати банк", — сказав співрозмовник агентства.

Однак жінка не повірила в наміри грабыжника і натиснула тривожну кнопку. Вын через це засмутився, сказав "Ну і добре!" і пішов.

Наразы ведуться пошуки злочинця. Порушено кримінальну справу за фактом спроби пограбування.