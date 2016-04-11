У мережі висміяли черговий "перл" роспропаганди про Навального - агента ЦРУ (відео)

У неділю Дмитро Кисельов у своїй програмі "Вести недели" анонсував "сенсаційне" розслідування: нібито ЦРУ 10 років тому завербувало Олексія Навального через Білла Браудера — засновника фонду Hermitage Capital, щоб розвалити конституційний лад Росії. Більш того, в сюжеті Навальний звинувачується у вбивстві Магнітського.

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Російський опозиціонер нібито носив псевдонім "агент Фрідом" і спілкувався зі своїм куратором - "агентом Соломоном" через Скайп.

При цьому в "документах спецслужб" знайшли безліч помилок - як граматичних, так і логічних. У них переплутані дати, листи підписані відомствами, які були розформовані за декілька років до написання. Крім того, схоже, що автори цих "документів" виявилися поганими знавцями англійської, а переклад проводився через Google Translator.

Також, що ще більш дивно, у розпорядженні редакції якимось дивовижним чином опинився запис розмови нібито Олексія Навального та Іллі Пономарьова в скайпі. При тому, що запис відтворювався в жахливій "шиплячій" якості, голоси людей були зовсім не схожі на голоси Пономарьова і Навального. До речі, про метод отримання запису у компанія Skype, яка належить Microsoft, також замовчується.

Реакція на сюжет виявилася не зовсім такою, на яку, очевидно, розраховували його автори - банальний і до того ж "халтурно" зроблений фейк висміяли.

Сам Навальний у своєму блозі назвав сюжет "шедевром".

"Це нові вершини, друзі мої. Гарантую вам величезне задоволення від перегляду свіжого шедевра Дмитра Кисельова. (...) У всій цій ситуації я страшенно радий двом речам. Перше — кремлівським злодіям настільки нічого мені пред'явити, що в справу пішли «доказові знімки телеекрану». Друге — агентурну кличку мені вигадали красиву — агент Freedom", - написав Навальний у своєму блозі.

Навальний - агент МІ-6. І МІ - 7. І - МІ 8 та 9.Я особисто вербував. У МІ - 118. Він, до речі, був проти. Опубліковано Sotnik Alexander10 квітня 2016 р.

Після сюжету про Навального в Вістях Тижня без судових рішень не обійтися.

Або справа проти Навального або проти програми.

Вже не жарти. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) April 11, 2016

По РТР сьогодні було "Кисельов шоу": "Операція "Тремтіння": таємне листування агента Навального". Наступний крок: Навальний по з... Опубліковано Ігорем Эйдманом10 квітня 2016 р.

хлопці відверто халтурять і годяться тільки на крадіжку спецбюджетов. І хто ці кондові діалоги писав - Кургінян? Доручіть ... Опубліковано Gleb Pavlovsky10 квітня 2016 р.

Наділив @navalny здатність подорожувати в часі, щоб хоч хтось зміг повернутися на 2007 рік і все виправити pic.twitter.com/WstNl7KThR — Барак Обама (@ThanksAbama) April 10, 2016

ТЕРМІНОВО! СК отримано докази причетності гр. @navalny Олексія Анатолійовича 1976 р. до замаху на Кеннеді pic.twitter.com/PPyQt1WBFU — Россиюшка Тудей (@RuToday) August 29, 2014

Стало відомо, що у Договорі про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом, підписаному в 1939, стояли підписи Ріббентропа і Навального — Вуса Пєскова (@Sandy_mustache) April 10, 2016

МІ-6 ще в 2010 році проплатила Навальному підрив Кримського моста і підпалив фабрики віолончелей в Пермі. Все, створіння, наперед прораховують! — Андрій Шумило (@andykrim65) April 10, 2016

Хахаха. Агенти МІ-6 пишуть мовою статей КК РФ - "фінансувати, щоб підірвати поточний конституційний лад РФ" pic.twitter.com/JjL12vLGv0 — Pyotr Verzilov (@gruppa_voina) April 10, 2016

У нашому розпорядженні виявилося свіже секретний лист Білла Браудера до Олексія Навальному! pic.twitter.com/5njvOiwx40 — Єхидні новини (@FakeMORF) April 10, 2016