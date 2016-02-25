Тортами по російській опозиції: новою жертвою став Навальний

Про це повідомив у своєму Instagram сам опозиціонер.

"Щойно біля входу в наш офісний центр якісь клоуни зафігачили в мене два торти і розбіглися в розсипну. Треба було бачити як я ішов до офісу і піднімався в ліфті і які були обличчя у тих, хто мене зустрічав. Зате всі у ФБК тепер хочуть робити зі мною селфи", - написав він.

За словами Навального, "такі у цієї влади високі рейтинги і така потужна підтримка, що єдиним запереченням на претензії опозиції Путін з Медведєвим бачать тільки метання тортів".

Нагадаємо, ввечері 9 лютого в Москві напад з тортом було скоєно на лідера опозиційної партії ПАРНАС, колишнього прем'єр-міністра Росії Михайла Касьянова. Нападник назвав Касьянова "американським агентом" і "ганьбою Росії", при цьому з ним до ресторану, де вечеряв Касьянов, прибуло ще близько десятка-двох чеченців, які після інциденту роз'їхалися на кількох дорогих автомобілях.

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ПАРНАС вважає напад інспірованим з боку одіозного глави Чечні Рамзана Кадирова, а також свідченням стеження за своїм лідером. Сам же він тоді залишив під публікацією, що розповідає про інцидент з Касьяновим і тортом, наступний коментар: ")))) знову я))))!!?".

Також чеченський лідер виклав фотографію, де він зображений з вимазаним тортом співаком Миколою Басковим. За словами Кадирова, Басков "бігає і просить повторення банкету".

До цього, 1 лютого Кадиров опублікував у своєму Instagram відео з Касьяновим і журналістом Володимиром Кара-Мурзою "під прицілом". "Касьянов приїхав у Страсбург за грошима для російської опозиції. Хто не зрозумів, той зрозуміє", - йшлося в коментарі чеченського лідера.

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