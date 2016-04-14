Британець відзначив 100-річчя стрибком з парашутом (відео)

Таким чином він спробував побити світовий рекорд і стати найбільш літнім чоловіком, який стрибнув з парашутом.

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Як видно на відео, чоловік здійснив політ з інструктором.

Запис стрибка опублікував на своєму каналі YouTube відеопортал ODN.