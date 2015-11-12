Бульдог на скейтборді встановив світовий рекорд (відео)
16:35, 12 листопада 2015Курйози
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У Перу бульдог встановив рекорд, проїхавши на скейті через найдовший "тунель" із людських ніг.
Бульдог встановив рекорд / guinnessworldrecords.com
Про це повідомляється на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса.
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Трирічного англійського бульдога Отто нагородили у Всесвітній день рекордів 2015. Талановитий пес проїхав через "тунель" із 30 людей, які стояли один за одним, ні до кого не доторкнувшись і без будь-яких підштовхувань.
За успішне виконання Отто отримав офіційний сертифікат, який підтверджує його рекорд.
Бульдог на скейтборді прокотився під ногами десятків людей і встановив рекорд
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