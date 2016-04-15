В Одесі чоловік, який справляв нужду під вікнами житлового будинку, отримав кулю у живіт

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, конфлікт стався близько 3.00 на вулиці Рішельєвській. Встановлено, що, повертаючись додому, подружня пара побачила, як двоє невідомих під стіною житлового багатоквартирного будинку справляють нужду.

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Жінка зробила невідомим зауваження, на що ті відповіли лайкою і погрозами. Після цього її чоловік вбіг в квартиру, звідки повернувся з травматичним пістолетом, з якого вистрілив у повітря. Один з порушників громадського порядку втік, другий накинувся на чоловіка, який кинув пістолет, і почав його бити.

Як зазначили в главку, жінка, побоюючись за життя чоловіка і свою безпеку, взяла згаданий пістолет і вистрілила нападника – в область черевної порожнини.

Швидка допомога, викликана подружжям, доставила 26-річного потерпілого в лікарню. Виявилося, що госпіталізований раніше відбував покарання за порушення закону.

За попередніми даними, претензій до жінки поки не пред'явлено.