В Одесі сталася перестрілка, поранено водія машини
Наразі міліція встановлює обставини події.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, 25 липня приблизно о 22.30 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Каманіна, 19, сталася перестрілка.
Виїздом на місце слідчо-оперативною групою Приморського районного відділу міліції встановлено, що між водіями автомобілів Toyota Land Cruiser і «ВАЗ-2106» стався конфлікт на дорозі, в ході якого водій іномарки застосував травматичну зброю, вистріливши 5 разів. У результаті водій легковика дістав поранення грудної клітки і черевної порожнини. Пораненого госпіталізували до медичного закладу.
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Зараз правопорушника затримано, міліція встановлює обставини події.
За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.