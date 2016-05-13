У Росії першокласник викрав у батька машину і проїхав за кермом 9 кілометрів
12 травня в російській Рязані співробітниками ДПС був зупинений автомобіль «Кіа Ріо», яким керував 7-річний школяр - житель Рязанського району.
Як було встановлено згодом, дитина - житель Рязанського району, учень першого класу, коли знаходився вдома сам, взяв ключі від батькового автомобіля, завів його і відправився в місто Рязань, повідомляє прес-служба УМВС Росії по Рязанській області.
Помітивши автомобіль, за кермом якого перебувала дитина, небайдужі громадяни повідомили про це в чергову частину ДАІ. Черговий негайно дав орієнтування екіпажам ДПС і незабаром автомобіль був зупинений в районі Центрального автовокзалу міста Рязані. Після зупинки, на місце були викликані батьки та працівники інспекції по справах неповнолітніх.
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Як повідомляє rzn.info, шлях дитини до Центрального автовокзалу, де його зупинили, склав близько 9 кілометрів. Він рухався по одній вулиці, Московському шосе, і по дорозі минув пост ДІБДР і розв'язку.