Кобзон нарікає, що не може виступити на Євробаченні-2017 через санкції після окупації Криму

Народний артист СРСР, а нині депутат Держдуми РФ Йосип Кобзон, який підтримав анексію Криму, згадав, що народився в Україні, і заявив, що поїхав би на Євробачення-2017, якби не санкції. Про це пишуть "РИА Новости".

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"Я ж під українськими санкціями. Але я б не злякався, я б поїхав, звичайно, якби санкції з мене зняли", — стверджує Кобзон.

При цьому він заявив, що Україна — його батьківщина і він готовий співати українською мовою.

Повідомляється, що відправити на конкурс 2017 року Кобзона напередодні запропонував депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін. При цьому комуніст закликав бойкотувати шоу, якщо Київ заборонить росіянину в'їзд.

Нагадаємо, народний артист СРСР і депутат Держдуми РФ Йосип Кобзон у лютому минулого року заявив, що радий опинитися в списку санкцій Євросоюзу, пов'язаних з анексією Криму і агресією на Донбасі. Як відомо, СБУ заборонила в'їзд в Україну цілому ряду російських артистів, які підтримали анексію Криму. Сам Кобзон виступав в окупованих Донецьку та Луганську.

Україна буде приймати Євробачення в 2017 році після перемоги Джамали, яка виконала пісню "1944" про трагедію кримськотатарського народу.