Кобзон запропонував окупантам приватизувати заповідники анексованого Криму

Пам'ятки історії та архітектури окупованого Криму, а також заповідні території "в цілях їх збереження" можна віддати в приватні руки.

Про це в окупованому Росією Севастополі заявив російський співак і депутат Йосип Кобзон, передає сайт Новости Крыма.

«У вас в Севастополі стоять пам'ятники. Ви поцікавтеся, на чиєму вони забезпеченні? Вони муніципальні або федеральні? Якщо федерального значення - це пам'ятки, які гинуть, тому що уряд може забезпечити максимум 10% утримання пам'яток історії і архітектури», - сказав Кобзон.

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Таку пропозицію Кобзон пояснив браком бюджетних коштів для розвитку галузі культури. За його інформацією, на культуру Росії, яка анексувала український Крим, виділяється 0,73% з держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, Йосип Кобзон 22 лютого отримав звання народного артиста терористичної організації «Луганська народна республіка».

В середині лютого 2015 Європейський союз розширив список санкцій щодо Росії. У нього потрапили 19 фізичних та 9 юридичних осіб, серед них - депутат Держдуми Росії, співак Йосип Кобзон.