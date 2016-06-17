У США вітер "відніс" $20,5 тисяч із сумок, які випали з інкасаторської машини

Представник інкасаторської фірми brink's заявив поліції, що інцидент стався близько полудня, коли броньований автомобіль з готівкою в'їжджав на територію місцевої лікарні, передає РБК з посиланням на місцеве видання Providence Journal.

За словами співробітника brink's, у машини відчинилися задні двері і три сумки з грошима впали на проїжджу частину, на дві з них наїхав ще один автомобіль, і вони лопнули, а потім налетів вітер і "поніс" купюри.

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Інкасатори розповіли поліції, що вони намагалися зібрати гроші, але їм це не вдалося повною мірою.

Представник brink's сказав поліції, що менеджер компанії з внутрішньої безпеки з'ясовує, чому в інкасаторської машини раптово відчинилися двері і опитує членів бригади, залученої в інцидент. Видання зазначило, що безпосередньо у компанії отримати коментарі не вдалося.