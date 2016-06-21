Сім'я єнотів вразила інтернет-користувачів навичками командної роботи (відео)

20:09, 21 червня 2016
Курйози
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В американському штаті Міссурі самка єнота допомогла дитинчаті забратися на стіну висотою близько метра, поки її підтримував інший єнот.

Фото mendonomasightings.blogspot.com

Свідком цієї сцени став поліцейський і за сумісництвом охоронець школи Кріс Вільямс, повідомляє Meduza.

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"Мати-енотиха забралася на стінку, там дитинча схопив її за задні лапи, щоб вона змогла протягнути передні лапи другого дитинчаті внизу і підняти його наверх. Прекрасний приклад прояву материнської любові та командної роботи!", - розповів Вільямс.

Він зняв зворушливу подію на відео, яке стало в інтернеті вірусним.

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