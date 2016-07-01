У сибірському місті влаштували моторошну тисняву на відкритті першого McDonald’s (відео)

Люди почали збиратися за кілька годин до відкриття, повідомляє 112.ua.

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Згідно з повідомленням, охочих відвідати McDonald’s було так багато, що охороні закладу довелося закрити двері, оскільки всі не могли поміститися. В результаті людей пускали в McDonald’s партіями.

На відкриття прийшли як маленькі діти, так і пенсіонери. Про постраждалих в результаті тисняви не повідомляється.