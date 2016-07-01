У сибірському місті влаштували моторошну тисняву на відкритті першого McDonald’s (відео)
18:29, 01 липня 2016Курйози
1778 1
У російському Барнаулі на відкритті першого McDonald’s влаштували величезну тисняву.
Скріншот відео
Люди почали збиратися за кілька годин до відкриття, повідомляє 112.ua.
Читайте такожРосіян знову нагодували з лопати (відео)
Згідно з повідомленням, охочих відвідати McDonald’s було так багато, що охороні закладу довелося закрити двері, оскільки всі не могли поміститися. В результаті людей пускали в McDonald’s партіями.
На відкриття прийшли як маленькі діти, так і пенсіонери. Про постраждалих в результаті тисняви не повідомляється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter