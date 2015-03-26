McDonald’s випустив колекцію одягу (фоторепортаж)

Лінію одягу запустили в Стокгольмі (Швеція) на початку цього тижня, повідомляє espreso.tv із посиланням на Metro.

McDonald’s пропонує не лише одяг із БігМаками, а й постільну білизну, взуття, шпалери і навіть костюм для домашньої тварини.

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Тематична колекція продається в шведському онлайн-магазині Big Mac.

Запуск колекції відбувся в рамках кампанії imlovingit24, яка проходила по всьому світу. Зокрема, у Мадриді зібрали величезний пазл "БігМак", подібні акції відбулися і в Сіднеї та Лондоні.

Раніше УНІАН повідомляв, що в американському McDonald's продавали Happy Meal з героїном.