McDonald’s випустив колекцію одягу (фоторепортаж)
13:44, 26 березня 2015Курйози
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Мережа фаст-фуду McDonald’s випустила лінію одягу та товарів для дому.
Колекція одягу від McDonald’s прикрашена БігМаками / Big Mac Shop
Лінію одягу запустили в Стокгольмі (Швеція) на початку цього тижня, повідомляє espreso.tv із посиланням на Metro.
McDonald’s пропонує не лише одяг із БігМаками, а й постільну білизну, взуття, шпалери і навіть костюм для домашньої тварини.
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Тематична колекція продається в шведському онлайн-магазині Big Mac.
Запуск колекції відбувся в рамках кампанії imlovingit24, яка проходила по всьому світу. Зокрема, у Мадриді зібрали величезний пазл "БігМак", подібні акції відбулися і в Сіднеї та Лондоні.
Раніше УНІАН повідомляв, що в американському McDonald's продавали Happy Meal з героїном.
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