"Крымская "белочка": американський далекобійник заспівав про "українських диверсантів" у Криму (відео)
Американський далекобійник українського походження Вадим Дубовський записав нову пісню.
Цього разу він присвятив її подіям у Криму. Називається вона "Крымская "белочка".
Відео він опублікував на своєму YouTube-каналі.
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Варто зазначити, що пісня присвячена заяві Федеральної служби безпеки Росії про затримання "українських диверсантів" в окупованому Криму.
Нижче наводимо повний текст пісні мовою оригіналу:
Неспокойно на границе с Крымом,
А в Крыму вообще идёт война
ФСБ с противником незримым
После дозы крымского вина!
Но случилась передозировка.
Два чекиста вусмерть упились.
Их начальство для перестраховки
Доложило, что враги нашлись!
Мол, враги в оранжевой палатке
Ночевали пять ночей подряд,
На шестую в скоротечной схватке
Был пленён тот вражеский отряд.
В том отряде покемонов с двадцать,
Восемь негров и один Панов.
Можно, если часто напиваться,
Наловить летающих слонов.
Неспокойно на границе с Крымом,
И в Крыму давно идёт война
ФСБ с противником незримым,
А заодно – с запасами вина.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.