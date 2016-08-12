"Крымская "белочка": американський далекобійник заспівав про "українських диверсантів" у Криму (відео)

Цього разу він присвятив її подіям у Криму. Називається вона "Крымская "белочка".

Відео він опублікував на своєму YouTube-каналі.

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Варто зазначити, що пісня присвячена заяві Федеральної служби безпеки Росії про затримання "українських диверсантів" в окупованому Криму.

Нижче наводимо повний текст пісні мовою оригіналу:

Неспокойно на границе с Крымом,

А в Крыму вообще идёт война

ФСБ с противником незримым

После дозы крымского вина!

Но случилась передозировка.

Два чекиста вусмерть упились.

Их начальство для перестраховки

Доложило, что враги нашлись!

Мол, враги в оранжевой палатке

Ночевали пять ночей подряд,

На шестую в скоротечной схватке

Был пленён тот вражеский отряд.

В том отряде покемонов с двадцать,

Восемь негров и один Панов.

Можно, если часто напиваться,

Наловить летающих слонов.

Неспокойно на границе с Крымом,

И в Крыму давно идёт война

ФСБ с противником незримым,

А заодно – с запасами вина.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.