Окупанти звинуватили Україну в підготовці терактів у Криму

У російській службі безпеки стверджують, нібито диверсійна група у складі громадян Росії і України готувала теракти на окупованому півострові під час "виборів до федеральних і регіональних органів влади". Про це говориться в релізі, опублікованому на офіційному сайті російського відомства.

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"Федеральною службою безпеки Російської Федерації попереджено скоєння в Республіці Крим терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були визначені критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова", - стверджують у ФСБ.

Метою диверсій нібито є дестабілізація соціально-політичної обстановки в регіоні в період підготовки і проведення "виборів до федеральних і регіональних органів влади".

"В ніч з 6-ого на 7-е серпня 2016 року в районі міста Армянська Республіки Крим виявлена група диверсантів. На місці сутички виявлені: 20 саморобних вибухових пристроїв сумарною потужністю понад 40 кілограмів у тротиловому еквіваленті, боєприпаси і спеціальні засоби ініціювання, штатні протипіхотні та магнітні міни, а також гранати і спецзброя, що складаються на озброєнні спеціальних підрозділів збройних сил України", - заявляє окупаційна влада.

При затриманні у результаті вогневого контакту нібито загинув співробітник ФСБ Росії.

"На території півострова Крим ліквідована агентурна мережа Головного управління розвідки Міністерства оборони Збройних сил України. Затримані особи з числа громадян України та Російської Федерації, які надавали сприяння в підготовці терористичних актів, які дають свідчення", - сказано в повідомленні російського відомства.

Нагадаємо, що 7 серпня на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю був припинений пропуск громадян.

Очевидці повідомляли, що в деяких районах півострова почали встановлювати блокпости за участю російських співробітників ДІБДР і автоматників.

Нагадаємо, що свого часу приводом для нападу нацистської Німеччини на Польщу, з якого почалася Друга світова війна 1 вересня 1939 року, став Гляйвицький інцидент, або операція "Консерви" — провокація, проведена СС у місті Гляйвіц (нині Глівіце).

Готуючись до атаки, ЗМІ Третього Рейху почали пропагандистську кампанію. Повідомлялося про нібито гоніння на етнічних німців у Польщі й провокації польських націоналістів у межують з Німеччиною районах.

Також передбачалося інсценувати напад поляків на території Німеччини. його повинні були виконати спецслужби Третього Рейху. Ключовою частиною тут була операція "Консерви". Вона мала стити формальним приводом для нападу на Польщу.

"ССівці" у польській формі повинні були напасти на радіостанцію в Гляйвіце і передати в ефір антинімецьку відозву польською мовою, а також напасти на лісництво і на митний пункт на польсько-німецькому кордоні. Покидаючи місце диверсій, есесівці повинні були залишити на місці трупи в польській формі. Ними повинні були стати в'язні концтаборів, убиті шляхом смертельної ін'єкції. Трупи повинні були доставити на місце провокації, де випустити в них по кілька кулі, щоб створити ілюзію бою.