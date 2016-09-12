Президент Зімбабве відкрив пам'ятник самому собі (фото)

Чотириметрова кам'яна статуя, створена місцевим скульптором Домініком Бехурою, зображує Мугабе в окулярах і з вусами, його рука піднята і стиснута в кулак, повідомляє Русская служба Би-би-си.

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Згідно з повідомленням, пам'ятник викликав шквал критики і насмішок в соціальних мережах. Деякі користувачі порівнювали його з персонажем коміксів про Супермена, а один з активістів назвав пам'ятник "скульптурною образою" президента.

President Mugabe's статуя sparks debate on Twitter #MugabeStatuehttps://t.co/g08Xoco40Ppic.twitter.com/5mJcjno55J — CCTV Africa (@cctvnewsafrica) 12 вересня 2016 р. Сам скульптор у відповідь на критику заявив, що працював дуже старанно, однак результат вийшов не таким, яким очікували.

Роботу похвалив і Мугабе, який назвав присвячену собі статую "чудовим мистецтвом".

В кінці серпня в столиці Хараре пройшли масові акції протесту, які поліція розігнала, застосувавши сльозогінний газ і водяні гармати.

Роберт Мугабе, який беззмінно керує країною з 1980 року (спершу на посаді прем'єра, а з 1987 року президента), заявив, що в Зімбабве не буде "арабської весни".