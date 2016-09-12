Солодка "халява": у Росії сталася тиснява через безкоштовне морозиво (відео)

Відповідне відео опубліковане на сайті YouTube.

Це відбулося під час святкування 250-річчя міста, передає Sterlitamak.

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"Керівництво ТРЦ заздалегідь анонсувало безкоштовну роздачу 250 кілограмів (тобто по одному за кожен рік) морозива, і в зазначений час там зібралася величезна кількість городян. І сталося те, що, в принципі, можна було передбачити - утворилася тиснява з охочих отримати морозиво "на халяву", - йдеться у повідомленні.

Раніше у центрі Москви на Красній площі був встановлений дивний рекорд. Всіх охочих нагодували грецьким салатом, який засипали з ковша трактора і робили на вантажівці.