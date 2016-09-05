З лопати годували, тепер можна й із ковша: у Москві приготували 20 тонн грецького салату (відео)

Замість каструлі був кузов самоскида. У нього прямо з відер насипали інгредієнти.

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Зазначається, що кузов зважили порожнім і після із салатом. У підйомний кран були вмонтовані ваги: в контейнері виявилося 20 тонн 100 кілограмів грецького салату.

Судячи з відео, коли приготували салат, у кузов залізли три хлопці, які завантажували салат у відра і спускали вниз.

Раніше в Російській Федерації в місті Набережні Челни (Республіка Татарстан), жителів нагодували з лопати гігантським яблучним пирогом-богатирем діаметром більше 10 метрів.