Телеведучий в прямому ефірі розтріпав знамениту зачіску Трампа (відео)

"Дональд, я хотів би попросити вас... Тому що в наступний раз, коли ми побачимося, ви, можливо, будете президентом США. Я просто хотів дізнатися, чи можемо ми зробити дещо зовсім не президентське, щось, що ми можемо зробити зараз, поки ми обидва прості громадяни?" - запитав ведучий, перш ніж озвучив своє прохання.

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Отримавши згоду Трампа, Феллон скуйовдив волосся мільярдера.

Після цього Трамп безуспішно спробував привести до ладу свою легендарну зачіску під оплески аудиторії.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Великобританії знайшли схоже на Трампа дерево.