У Великобританії знайшли схоже на Трампа дерево (фото)
15:16, 01 серпня 2016Курйози
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У місті Херефорд знайшли схожий на Трампа в'яз.
REUTERS
Старий в'яз, який дуже схожий на кандидата в президенти США Дональда Трампа, помітив фотограф Джон Роулі, повідомляє Daily Mail.
Дерево виглядає, як профіль мільярдера. У нього навіть є знаменитий чуб Трампа і великий рот.
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"Не кожен день ви можете побачити дерево, яке виглядає, як Дональд Трамп. Це так дивно. Можливо це знак того, що в листопаді він стане президентом", - сказав Роулі.
У Великобританії знайшли схоже на Трампа дерево / Jon Rowley, Daily Mail
У дерева є знаменитий чуб Трампа / Jon Rowley, Daily Mail
Нагадаємо, в Австралії пекли пампушки, схожі на кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.
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