Росіяни продемонстрували черговий "унікальний" мотлох (відео)

У сюжеті російського пропагандистського телеканалу "Звезда" бойовий робот не зреагував на чоловіка, що стояв перед ним, намагався на нього наїхати, проте перекинувся.

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"Жертвою" бойової машини став, імовірно, журналіст, який до цього розповідав про можливості винаходу. Уривок сюжету з'явився на відеохостингу YouTube.

Як повідомлялося, в Росії під час навчальних занять в Челябінській області потонув танк, в результаті події постраждав механік-водій. Він пережив клінічну смерть і самого інциденту не пам'ятає.