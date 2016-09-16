Росіяни продемонстрували черговий "унікальний" мотлох (відео)
16:10, 16 вересня 2016Курйози
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На зйомках демонстраційного сюжету гусеничний робот перекинувся на людину.
Скріншот з відео
У сюжеті російського пропагандистського телеканалу "Звезда" бойовий робот не зреагував на чоловіка, що стояв перед ним, намагався на нього наїхати, проте перекинувся.
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"Жертвою" бойової машини став, імовірно, журналіст, який до цього розповідав про можливості винаходу. Уривок сюжету з'явився на відеохостингу YouTube.
Як повідомлялося, в Росії під час навчальних занять в Челябінській області потонув танк, в результаті події постраждав механік-водій. Він пережив клінічну смерть і самого інциденту не пам'ятає.
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