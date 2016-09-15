У Росії на військових навчаннях потонув танк

За цим фактом військово-слідчим відділом СК Росії порушено кримінальну справу, передає ТАСС.

У військово-слідчому відділі по Чебаркульському гарнізоні СК Росії відмовилися від коментарів.

"У кінці серпня на Чебаркульському полігоні під час навчальних занять з подолання водойми танк затонув. В результаті інциденту механік-водій пережив клінічну смерть, зараз він живий, але інциденту не пам'ятає", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, щодо двох інших членів екіпажу військово-слідчим відділом по Чебаркульському гарнізоні СК Росії порушено кримінальну справу за статтею КК РФ "Порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило з необережності завдання тяжкої шкоди здоров'ю людини".

"Слідство шукає докази того, що танк залило водою з їхньої вини, а вони стверджують, що не винні - техніка наповнилася водою сама", - зазначив координатор руху "У військовослужбовців теж є право" Ковальов.