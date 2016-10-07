В Одесі надзвичайникам довелося знімати з дерева "рятівника" кішки
15:08, 07 жовтня 2016Курйози
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6 жовтня в Одесі чоловік, намагаючись врятувати кішку й перебуваючи на рівні 4-го поверху на дереві, не міг самостійно злізти з нього.
В Одесі рятівника кішки з дерева знімали пожежники / getbg.net
Повідомлення про це надійшло до служби порятунку, рятувальники негайно прибули до місця пригоди.
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"Рятувальники за допомогою автодрабини зняли з дерева 30-річного чоловіка, який намагався врятувати кішку, але потім самостійно злізти з дерева не зміг", - йдеться у повідомленні ДСНС в Одеській області.
Надзвичайники закликали громадян бути обережними та не допускати необачних вчинків.
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