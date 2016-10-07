В Одесі надзвичайникам довелося знімати з дерева "рятівника" кішки

Повідомлення про це надійшло до служби порятунку, рятувальники негайно прибули до місця пригоди.

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"Рятувальники за допомогою автодрабини зняли з дерева 30-річного чоловіка, який намагався врятувати кішку, але потім самостійно злізти з дерева не зміг", - йдеться у повідомленні ДСНС в Одеській області.

Надзвичайники закликали громадян бути обережними та не допускати необачних вчинків.

Раніше УНІАН повідомляв, що одесит здався і викинув новорічну ялинку через 9 місяців.