В Одесі надзвичайникам довелося знімати з дерева "рятівника" кішки

15:08, 07 жовтня 2016
Курйози
1499 0

6 жовтня в Одесі чоловік, намагаючись врятувати кішку й перебуваючи на рівні 4-го поверху на дереві, не міг самостійно злізти з нього.

В Одессе спасителя кошки с дерева снимали пожарные / getbg.net

Повідомлення про це надійшло до служби порятунку, рятувальники негайно прибули до місця пригоди.

Читайте такожУ Великобританії знайшли схоже на Трампа дерево (фото)

"Рятувальники за допомогою автодрабини зняли з дерева 30-річного чоловіка, який намагався врятувати кішку, але потім самостійно злізти з дерева не зміг", - йдеться у повідомленні ДСНС в Одеській області. 

Надзвичайники закликали громадян бути обережними та не допускати необачних вчинків.

Раніше УНІАН повідомляв, що одесит здався і викинув новорічну ялинку через 9 місяців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter