Одесит здався і викинув новорічну ялинку через 9 місяців
14:41, 04 жовтня 2016Курйози
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Ще один одесит здався і не зміг протримати будинку новорічне дерево до наступного святкування.
Рекордні 9 місяців сосна стояла у когось в квартирі / facebook.com/people/Артем-Зверьков
Знахідку виявив користувач Facebook Артем Звєрьков на вулиці Троїцькій.
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До 30 вересня сосна стояла у когось в квартирі, але так і не дочекалася, щоб знову її нарядили.
"Новий рекорд з викидання ялинки", - підписав фото користувач соцмережі.
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