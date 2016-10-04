Одесит здався і викинув новорічну ялинку через 9 місяців

14:41, 04 жовтня 2016
Курйози
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Ще один одесит здався і не зміг протримати будинку новорічне дерево до наступного святкування.

сосна / facebook.com/people/Артем-Зверьков

Знахідку виявив користувач Facebook Артем Звєрьков на вулиці Троїцькій.

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До 30 вересня сосна стояла у когось в квартирі, але так і не дочекалася, щоб знову її нарядили.

"Новий рекорд з викидання ялинки", - підписав фото користувач соцмережі.

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